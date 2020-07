Napoli, Massimo Ugolini su Matteo Politano: “Non è stato facile il suo inserimento”

Matteo Politano si sta prendendo il Napoli. Conteso tra la Roma e gli azzurri, a gennaio l’esterno è giunto all’ombra del Vesuvio fornendo un’alternativa di tutto rispetto ai titolarissimi. Lo stop del campionato ha congelato le valutazioni sul giocatore, che però è stato protagonista nella finale di Coppa Italia, segnando anche uno dei rigori della vittoria contro un certo Gigi Buffon. Domenica scorsa è arrivato il primo goal con la maglia del Napoli, una perla decisiva che ha consentito agli uomini di Gennaro Gattuso di ritrovare i 3 punti dopo due pareggi di fila. Domani Matteo Politano dovrebbe essere titolare a Parma.

Anche Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato di Matteo Politano, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Non è stato facile il suo inserimento al Napoli, ha faticato un po’ ad entrare nei meccanismi di Gattuso. Ha caratteristiche diverse da Callejon, ma può portare in dote quei goal che al Napoli serve. Post-Lockdown il Napoli è solo ottavo per goal segnati. Politano si sblocca, trova la svolta. Il suo gola ha un sapore diverso da quello di Arkadiusz Milik. Quest’ultimo ha sempre segnato, anche bei goal, ma non ha mai messo il timbro decisivo in una grande sfida”.

