Parma-Napoli 2-1: ben tre rigori decidono il match, a segno Lorenzo Insigne per gli azzurri

Un Napoli poco pimpante, quello che perde in casa del Parma. A causa della squalifica di Arkadiusz Milik, è Hirving Lozano la prima punta, affiancato da da Lorenzo Insigne e Matteo Politano, ma nessuno dei tre riesce a rendersi veramente pericoloso su azione. Il Parma è bravo ad uscire spesso allo scoperto e all 30′ sfiora il vantaggio: Allan sbaglia clamorosamente un retropassaggio, Yann Karamoh salta Alex Meret, ma avendo poco specchio a disposizione serve Luca Siligardi e sulla conclusione a porta vuota si immola Giovanni Di Lorenzo. A pochi secondi dal fischio della fine del primo tempo tempo, però, il fallo di Mario Rui in area su un inserimento di Alberto Grassi produce il rigore trasformato da Gianluca Caprari.

L’ironia della sorte vuole che nella ripresa sia proprio un tocco di mano di Alberto Grassi a regalare un penalty al Napoli. Lorenzo Insigne batte Luigi Sepe per l’1-1, scegliendo di aprire e non di incrociare dal dischetto. Il 2-1 definitivo del Parma arriva sempre dagli 11 metri, a causa di un tocco da dietro di Kalidou Koulibaly nei confronti di Dejan Kulusevski, che si incarica del tiro con successo. Il Napoli subisce così la seconda sconfitta dopo il lockdown.