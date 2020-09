Parma-Napoli 0-0 all’intervallo: gli azzurri non pungono mai

Poche emozioni allo stadio Ennio Tardini per la prima partita del Napoli in questo campionato. Gennaro Gattuso arriva a Parma schierando un tridente composto da Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e Dries Mertens centrale, ma le conclusioni non arrivano. A inizio gara Giuseppe Pezzella ingaggia un duello personale con il messicano, rischiando anche di procurare un rigore, ma viene graziato dal direttore di gara. Al 21′ Fabian Ruiz viene pescato in area con un bel passaggio breve, ma è troppo lento nel controllo della sfera. Pochi minuti più tardi ecco allora la prima conclusione nello specchio della porta del Parma. Tiro dell’ex azzurro Roberto Inglese rimpallato, parata facile per David Ospina.

Al 31′ il Napoli protesta per un tocco di mano nell’area ducale. Braccio attaccato al corpo di Bruno Alves, per Maurizio Mariani non è rigore. Ritmi lenti, partita bloccata, ma è il Napoli ad avere il controllo della situazione, pur non riuscendo a incidere. Nella ripresa, evidentemente, sarà la volta di uno tra Victor Osimhen e Andrea Petagna.