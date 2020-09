GAZZETTA – “In mille allo stadio, ma solo in A”: tornano i tifosi

“Inter, sbarca Vidal”. Questo il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta dell’imminente arrivo di Arturo Vidal in Italia. L’ex Juventus è atteso stasera a Milano, per svolgere poi domani le visite mediche e apporre la firma su un contratto biennale da 6 milioni di Euro. Esulta Antonio Conte, che ritrova in nerazzurro uno dei suoi pupilli.

Quella di ieri è stata una giornata importante per tutto il calcio italiano: il Governo ha dato il via libera alla riapertura parziale degli stadi, per mille tifosi. La rosea dedica ovviamente spazio al tema e sotto all’apertura ci si sofferma così: “In mille allo stadio, ma solo in A”. La Rosea specifica che nella giornata di domani si valuterà una soluzione per Serie B e Serie C. I campionati minori hanno dato vita infatti a vibranti proteste. In ogni caso, un passo in avanti è stato compiuto. A fine ottobre inizieranno i gironi di Champions League e per molte squadre sarebbe deleterio calcare i palcoscenici europei senza pubblico.

