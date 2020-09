CDS – Arkadiusz Mikik è tornato a Napoli, ma è fuori rosa

“Milik-Dzeko, è giallo”. Questo è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport di oggi, che racconta tutti i problemi sorti per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare il polacco alla Roma e il bosniaco alla Juventus. “Dubbi sul polacco? La Roma chiede uno sconto”. Lo scambio sarebbe in stallo. Ieri sera Edin Dzeko era regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca, il quale non ha impiegato tutti i cambi a Verona e non ha schierato il bomber. Insomma, va da sé che il nodo è da sciogliere quanto prima. Domenica prossima si giocherà il big match tra Roma e Juventus e il bosniaco non sa ancora quale maglia indosserà.

In attesa che l’affare con la Roma si sblocchi dopo le difficoltà registrate nelle ultime ore, Arkadiusz Milik è tornato invece a Napoli e vedrà da casa la partita della sua attuale squadra contro il Parma. L’attaccante polacco adesso è praticamente fuori rosa e si allenerà da solo a Castel Volturno. Un passo in avanti, comunque, è stato fatto. In alto il titolo è dedicato invece al ritorno del pubblico in Serie A: “Calcio e regioni si ribellano e il governo apre gli stadi”.

