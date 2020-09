Carlo Ancelotti vince ancora: l’Everton batte il West Bromwich, James Rodriguez protagonista

Dopo il successo sul Tottenham, l’Everton di Carlo Ancelotti vince anche la seconda partita di campionato contro il West Bromwich. 5-2 il punteggio finale in un match spettacolare e ricco di emozioni fin dai primi minuti. James Rodriguez, obiettivo del Napoli l’estate scorsa, si è preso subito la scena. Goal e assist per illuminare il gioco della compagine di Liverpool. 6 reti in totale e primato, seppur temporaneo, per i “Toffees” in questa Premier League. Ora la squadra di Carlo Ancelotti se la vedrà con il Crystal Palace.

Nell’ultimo incontro è stato il West Bromwich ad aprire le marcature con Grady Diangana, ma al 31′ Dominic Calvert-Lewin ha pareggiato i conti. Al 45′ ci ha pensato dunque proprio James Rodriguez a mettere la freccia: due tocchi di mancino e diagonale vincente dal limite dell’area. Nel finale del primo tempo Kieran Gibbs ha rifilato una manata in faccia al colombiano ed è stato espulso insieme al tecnico Slaven Bilic, punito invece per proteste. Michael Keane ha riportato in vantaggio i suoi dopo la punizione di Matehus Pereira, poi la doppietta di Dominic Calvert-Lewin per chiudere definitivamente la sfida sul 5-2.

