Parma-Napoli 0-2: a segno Dries Mertens e Lorenzo Insigne, Victor Osimhen è scatenato

Poche emozioni allo stadio Ennio Tardini nel primo tempo di Parma-Napoli. Gennaro Gattuso arriva a Parma schierando un tridente composto da Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e Dries Mertens centrale, ma le conclusioni non arrivano. Al 21′ Fabian Ruiz viene pescato in area con un bel passaggio breve, ma è troppo lento nel controllo della sfera. Pochi minuti più tardi ecco allora che è il Parma ad affacciarsi dalle parti di David Ospina. Tiro dell’ex azzurro Roberto Inglese rimpallato, parata facile per David Ospina.

Al 31′ il Napoli protesta per un tocco di mano nell’area ducale. Braccio attaccato al corpo di Bruno Alves, per Maurizio Mariani non è rigore. La partita conosce una svolta al 61′, poco dopo l’ingresso di Victor Osimhen per Diego Demme: il nigeriano fa a sportellate con Simone Iacoponi, che di testa spedisce il pallone a Dries Mertens, libero di calciare in rete e segnare. Il Napoli si trasforma: con il tacco il numero 9 serve Lorenzo Insigne che prova a metterla nell’angolino ma colpisce il legno. La gioia per il capitano arriva al 77′, quando Luigi Sepe non trattiene la conclusione di Hirving Lozano, permettendo a Lorenzo Insigne di siglare facilmente lo 0-2. Nel finale, esordio ufficiale per Andrea Petagna. Il Napoli inizia il campionato con una vittoria e con la consapevolezza di aver trovato un ottimo innesto in Victor Osimhen.