Parla l’ex agente di Lorenzo Insigne: “Non so se chiuderà la carriera a Napoli”

Lorenzo Insigne torna ad ottenere consensi. Il capitano del Napoli ha messo la firma sul successo azzurro di ieri sera sulla Roma, siglando il 2-1 con il suo proverbiale tiro a giro. Un colpo provato e riprovato studiando l’idolo dell’infanzia Alessandro Del Piero. Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Marte Sport Live dell’attaccante azzurro dopo la bella vittoria contro la Roma.

“La trasformazione di Insigne è merito di Gattuso. Lorenzo ha bisogno di sentire l’appoggio dell’allenatore, è fondamentale per lui. Non so se chiuderà la carriera a Napoli, non è una domanda da rivolgere a me. Sta facendo bene, quindi potrebbe continuare in azzurro. Adesso è al centro del progetto. Il goal? Forse con il pubblico Insigne avrebbe sentito una maggiore pressione nel provare quel tiro con il rischio di sbagliare. Sicuramente ha realizzato un gran goal, ma il pubblico non dovrebbe mettere a disagio i suoi calciatori”.