Michele Criscitiello commenta la stagione del Napoli: “Non si può essere soddisfatti”

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello ha analizzato nel dettaglio la stagione delle singole squadre italiane, parlando anche del Napoli. Impossibile non tornare a parlare di Carlo Ancelotti. La sua gestione ha lasciato il segno in azzurro, ma purtroppo non in maniera positiva. “Non si può essere soddisfatti neanche della stagione del Napoli che esce dalla Champions League e lascia i piani alti della classifica con una brusca discesa di un ascensore che non ha preso il piano giusto. Fallimento totale di Ancelotti; tecnico e gestionale. Stagione da dimenticare fino all’arrivo di Gattuso. Rino arriva e sistema due cose: preparazione atletica e mentalità. Il campo gli dà ragione: vince la Coppa Italia e prova a risalire la classifica più possibile ma ormai era troppo tardi”.

A questo punto, c’è notevole attesa per la prossima annata. Iniziando da subito con Gennaro Gattuso, il Napoli troverà più facilmente la continuità giusta.