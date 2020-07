CDS – Napoli, José Callejon potrebbe rinnovare: lo spagnolo vuole subito un biennale

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con: “Conte in croce”. Il Bologna smonta l’Inter a San Siro: addio al sogno Scudetto. In taglio basso spazio alla vittoria del Napoli sulla Roma: “Spettacolo Insigne. La Roma va a fondi”. Il Napoli batte Paulo Fonseca e lo aggancia: decidono il goal di José Callejon e il capolavoro di Lorenzinho. Giallorossi al terzo ko di fila. Si rivede Nicolò Zaniolo.

L’esterno spagnolo sembra voler restare a Napoli, ma il rinnovo di contratto è fermo, al momento bloccato, l’intesa non c’è. Aurelio De Laurentiis gli ha già fatto un’offerta, ma è proprio questo il punto. Il Napoli propone a José Calljeon il rinnovo per un anno con opzione per il secondo, il giocatore vorrebbe subito un biennale al medesimo stipendio. La differenza sta tutta qui: è solo questa la distanza da colmare per la fumata bianca, ma il tempo scorre.