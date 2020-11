Parla l’avvocato di Diego Armando Maradona: “È sedato, siamo tutti preoccupati”

Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, ha parlato a El Mundo Deportivo delle condizioni di salute dell’ex campione argentino operato al cervello e attualmente ancora ricoverato in ospedale. “Ho visto Diego, sta riposando. Non credo in questo momento ci sia la possibilità di parlare di dimissioni. È sedato e attende i risultati delle analisi. Siamo tutti preoccupati per la salute di Diego. Tutti quanti speriamo che Dio ci illumini e ci aiuti in questo momento così brutto”.

“Come ci ha insegnato il passato Diego è una persona che nei momenti più complicati diventa più forte. Siamo in un momento di grande incertezza, un brutto momento, ma spero che si riprenda al più presto”, ha aggiunto il legale. Tutti i tifosi in questi giorni stanno facendo sentire il loro grande amore al “Pibe de oro”, le cui condizioni destano preoccupazioni da diversi giorni, ormai. In particolare, Napoli non vede l’ora di riabbracciarlo.