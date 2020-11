Napoli, domani dibattimento in videoconferenza per cancellare il 3-0 a tavolino contro la Juventus

Domani potrebbe essere il giorno della verità. Tra poche ore il Napoli sarà di scena a Bologna contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, poi si giocherà la partita alla Corte Federale d’Appello con il dibattimento sul caso di Juventus-Napoli. Ecco quanto si legge in proposito sul Corriere del Mezzogiorno: “Alle 15.30 inizierà il dibattimento in videoconferenza, sarà molto articolato ma già in giornata arriverà il verdetto. Sarà presente anche il presidente De Laurentiis, come ha confermato alla radio ufficiale l’avvocato Mattia Grassani”.

“Il Napoli insisterà sulle cause di forza maggiore che hanno impedito la partenza per Torino e sulla prevalenza del diritto ordinario rispetto a quello sportivo (lo stesso protocollo legittima la priorità dei provvedimenti delle autorità locali). La parola passa alla Corte ma prima al campo, precisamente allo stadio Dall’Ara”. Il Napoli riuscirà a spuntarla? La sensazione è che il 3-0 a tavolino venga ribadito anche stavolta e che gli azzurri dovranno presentare un nuovo ricorso.