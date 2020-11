Parla il procuratore di Lorenzo Insigne: “Non si è mai profeti in patria, ma a Napoli in particolar modo”

Sulle frequenze di Radio Sportiva è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne. “Sono contento di queste sue partite in Nazionale, ma è un periodo che è tornato ad altissimi livelli. Io da poco seguo Lorenzo, non posso parlare del passato da agente, posso farlo da napoletano e troppo spesso Lorenzo è stato messo in discussione. Tutte le volte che una partita andava male la colpa era sua. Penso che troppo spesso i napoletani non abbiano apprezzato che lui ci mette il cuore. Perché essendo tifoso napoletano, cresciuto nel Napoli, lui quando perde perde due volte. Io credo che questo gli vada riconosciuto e gli vadano perdonate quelle rare volte in cui non è riuscito a fare il Lorenzo Insigne. Io credo che bandiere come lui in Italia ce ne siano poche. Non si è mai profeti in patria, ma a Napoli in particolar modo”.

“Gattuso e Mancini? Parliamo di due grandi allenatori che cercano di valorizzare le caratteristiche dei loro calciatori. Mancini è riuscito a dare a ogni giocatore un compito, sta funzionando tutto alla grande. (…) Il 10 a Napoli è intoccabile, lasciamo perdere, è stato di una persona e rimarrà spero a vita di una sola persona. Lorenzo è Lorenzo e deve pensare a fare il Lorenzo Insigne col suo numero 24, che è un numero portafortuna, un numero della famiglia e quindi sarà quello penso a vita il suo numero. In Nazionale è perfetto e un orgoglio, ma nel club rimarrà il 24 a vita perché ci è molto legato per una questione familiare”.