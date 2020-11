Napoli, Lorenzo Insigne sembra aver compiuto il salto di qualità definitivo

Lorenzo Insigne sembra in ottima forma. Uscito acciaccato dal San Paolo alcune settimane fa, dopo il match in campionato contro il Genoa, oggi il capitano del Napoli sta attraversando un bel periodo sia nel club sia in Nazionale. Ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport. “In questi mesi, Insigne ha completato la sua maturazione in uomo squadra, a tutto campo e tutto cuore: anche ieri il migliore. Un limite? Pochi gol rispetto a tanto gioco. Il salto di qualità di Insigne è questo: aver fatto coincidere il proprio raggio d’azione con il perimetro del campo e aver aggiunto al piacere del gioco il dovere del sacrificio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



C’è chi vorrebbe assegnargli la maglia numero 10 anche nel Napoli, c’è chi lo vedrebbe invece come un sacrilegio. Lorenzo Insigne ha sempre vissuto tra alti e bassi, ma stavolta la sensazione è che il “magic moment” possa durare più a lungo. Gennaro Gattuso si fida ciecamente di lui.