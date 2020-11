Napoli, Tiémoué Bakayoko è tornato in gruppo in vista del Milan

Anche stamattina il Napoli si è allenato a Castelvolturno, riaccogliendo anche diversi nazionali, in vista del big match di domenica sera col Milan. “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo”, si legge nel report pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro.

Tiemoué Bakayoko è tornato in gruppo e quindi a questo punto salgono di nuovo le sue quotazioni per il Milan. Victor Osimhen ha riassaporato il campo, ma comunque sarà assente dopo l’infortunio al braccio patito con la sua Nigeria.