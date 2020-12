Parla il medico personale di Diego Armando Maradona: “Per me si tratta di suicidio”

Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose a due trasmissioni televisive argentine, dove si è speso sui disturbi del linguaggio dell’ex campione del Napoli. Diego Armando Maradona avrebbe tentato il suicidio tempo fa. “Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte’. Ma è stato salvato per miracolo”.

Il medico ha sostenuto che le ultime cure fossero sbagliate, nella fattispecie ha affermato che le sostanze psicofarmacologiche che l’argentino assumeva non sarebbero state idonee alla sua situazione sanitaria. Tanto che, secondo Alfrego Cahe, si sarebbe lasciato morire. “Per me la sua morte è stata un suicidio. Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare. Non ce la faceva più. Non si sono presi cura di lui come avrebbero dovuto”.