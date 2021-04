Paolo Liguori avverte: “È permaloso. Uno come Luciano Spalletti minerebbe l’equilibrio dello spogliatoio”

Luciano Spalletti sembra sempre più vicino al Napoli. C’è chi sostiene addirittura che sia il grande favorito alla panchina dei partenopei. Il giornalista Paolo Liguori ha rilasciato alcune dichiarazioni al riguardo nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo, commentando il disappunto dei supporters azzurri di fronte alla notizia: “Io sono d’accordo con i tifosi del Napoli”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Luciano Spalletti non è l’allenatore adatto a un club come quello capitanato da Aurelio De Laurentiis. Non sono un tifoso del Napoli, ma se lo fossi sarei contrario all’arrivo del toscano. E le motivazioni tecnico-tattiche c’entrano poco, anzi. A Roma, nella sua prima avventura, il mister fece molto bene, la Roma giocava benissimo. Si inventò Francesco Totti centravanti ed era bellissimo vedere i giallorossi in campo. Le mie perplessità sono altre. Ha un difetto insopportabile non solo per i giornalisti, ma soprattutto per i calciatori: è permaloso. Uno come Spalletti minerebbe l’equilibrio dello spogliatoio”.