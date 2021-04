Gennaro Gattuso verso l’addio, Carlo Alvino è sicuro: “Non ci sarà alcun ricongiungimento con il tecnico”

Molto probabilmente, Gennaro Gattuso dirà addio alla panchina del Napoli. Il tecnico calabrese non ha ancora scelto la sua prossima meta e potrebbe anche restare fermo in attesa di un progetto ambizioso. Le indiscrezioni di mercato parlano anche di un possibile ricongiungimento con il patron del club partenopeo, ma a quanto pare si tratta di un’ipotesi davvero remota, dato che le strade di entrambi stanno prendendo direzioni diverse.

A tal proposito Carlo Alvino è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Le notizie che mi arrivano sul futuro del Napoli non mi fanno pensare ad una conferma di Gennaro Gattuso in panchina. Il presidente farà lui la scelta, è uno geloso anche delle sue stesse idee, sa soltanto lui, dunque, come andrà a finire questa storia. Ma non ci sarà alcun ricongiungimento con il tecnico, le strade si separeranno a parer mio, ma non voleranno stracci”.