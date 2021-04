Il dubbio di Luca Marchetti: “Per quale motivo Maurizio Sarri preferisce il progetto della Roma a quello del Napoli?”

Luca Marchetti, giornalista, inviato ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Per quale motivo Maurizio Sarri preferisce il progetto della Roma a quello del Napoli? I giallorossi sono oggi in vantaggio per lui, ma nulla esclude che questo pronostico possa essere sovvertito. Molto dipende anche dall’esperienza passata con il Napoli: alle volte, è meglio lasciare un bel ricordo”. Un ritorno di Maurizio Sarri, comunque, oggi appare alquanto improbabile.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Paolo Silvio Mazzoleni, ancora una volta designato al VAR delle partite del Napoli, fa storcere il naso ai tifosi campani? Sulle questioni arbitrali non entro mai, solitamente. Per come la vedo io, gli arbitri tolgono e danno: difficile dire chi subisca più danni di altri o chi ne giovi di più in qualche modo. Da questo punto di vista, io appartengo alla vecchia scuola”, ha aggiunto il giornalista.