Ivan Zazzaroni rivela: “Aurelio De Laurentiis ha chiamato Luciano Spalletti quando ha telefonato anche a Rafa Benitez e Maurizio Sarri”

Ivan Zazzaroni ha parlato del momento del Napoli e non solo ai microfoni di 1 Station Radio, durante ‘Il Sogno nel Cuore’: “Aurelio De Laurentiis ha istituito un premio per la Champions League. Ci sta benissimo. Il Napoli è nel gruppo che conta e i giocatori chiedono un riconoscimento. Aurelio De Laurentiis ha preso ad esempio Gennaro Gattuso su certi atteggiamenti? Sarebbe strano. I presidenti fanno questo: o assicurano subito i premi, come bonus, o intervengono durante l’anno. Luciano Spalletti? De Laurentiis l’ha chiamato quando ha telefonato anche a Rafa Benitez e Maurizio Sarri. Da allora, non mi risultano altre telefonate. Il presidente è abituato ai sondaggi, ne fece anche con Gian Piero Gasperini prima di prendere Sarri. Gli piace persino Christophe Galtier del Lille. Il più grande pregio di Gattuso? E’ stato molto presente nel momento di difficoltà ed ha saputo reagire”.

“Il suo errore? Forse il non aver capito determinate situazioni, ma credo che siano di più le cose positive che quelle negative. Conoscendo Rino da oltre vent’anni, posso dire che, in un certo momento, sarebbe anche scappato via, ma ha tenuto duro per non fare la figura di chi se ne va, come accaduto al Milan, ed ha vinto la sua battaglia. Complessivamente, se porta il Napoli in Champions League, ha salvato il Napoli. Può crescere in termini di comunicazione? Comunica in maniera straordinaria, molto ‘muscolare’, confidenziale. A Napoli è difficile comunicare: hai mille filtri e de Laurentiis vuole tenere tutto sotto controllo. Nei suoi contratti, tante volte, vengono messi dei paletti anche sulla comunicazione. Possibilità di una permanenza di Gattuso? Nessuna, neanche una”.