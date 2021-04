Francesco Modugno rivela: “Gennaro Gattuso aveva fatto due nomi per l’attacco. Mi riferisco a Ciro Immobile e a Victor Osimhen”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Gennaro Gattuso aveva fatto due nomi per l’attacco. Mi riferisco a Ciro Immobile e a Victor Osimhen. Il Direttore Sportivo del sodalizio campano, Cristiano Giuntoli, ha avuto una grande intuizione prendendo Osimhen”.

“Bisogna fare i complimenti alla dirigenza del Napoli per avere preso un calciatore come il nigeriano, attaccante di grande qualità. La società ha chiuso tante operazioni di mercato molto importanti, calciatori che stanno facendo molto bene”, ha aggiunto il giornalista. In effetti giocatori come Matteo Politano, Hirving Lozano, Diego Demme e tanti altri, spesso criticati in passato, stanno facendo la differenza in positivo per gli azzurri, mentre Stanislav Lobotka è diventato un oggetto misterioso. A questo punto non si esclude una cessione dello slovacco, insieme a quelle di altri gregari.