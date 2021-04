Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenere Gennaro Gattuso, ma tra i sostituti spunta anche Christophe Galtier

La compattezza tra Gennaro Gattuso e lo spogliatoio non è passata inosservata e Aurelio De Laurentiis, che non disdegnerebbe di lasciare il tecnico calabrese sulla panchina azzurra. A sostenerlo è la Repubblica, secondo cui il presidente potrebbe cambiare idea e starebbe pensando di fare un ultimo tentativo per confermare l’attuale allenatore, a patto ovviamente che centri la qualificazione in Champions League. Sarebbe un colpo di scena, visto che il divorzio pare scritto da mesi.

Nel frattempo, sono due i maggiori candidati a raccogliere l’eredità di “Ringhio” e come noto il nome più caldo è quello di Luciano Spalletti. La scrematura procede e certe ipotesi venute fuori a gennaio dopo il polverone di Verona si stanno concretizzando. Il mister di Certaldo piace e non poco al presidente, lui potrebbe guidare una rifondazione nel nome del 4-2-3-1. Occhio, però, anche a Christophe Galtier, allenatore francese di Victor Osimhen al Lilla, che il Napoli segue con attenzione.