Paolo Del Gennio sbotta: “Voci di mercato danno fastidio ai tesserati? È impossibile”

Paolo Del Genio ha parlato della situazione dello spogliatoio azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Voci di mercato danno fastidio ai tesserati? È impossibile che le notizie che diamo noi o lo stato d’animo dei tifosi possa incidere sui calciatori in campo. Questi ultimi hanno firmato dei contratti con il Napoli, non stiamo parlando assolutamente di una squadretta di provincia e quindi devono prendersi tutto il bello che c’è e anche degli aspetti che potrebbero non piacere nell’esperienza napoletana”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Nel calcio non esistono soltanto risultati, esiste anche la prestazione, alcuni momenti della gara e gli atteggiamenti della squadra. Si valutano tanti di aspetti. Quindi tornando a Gattuso verrà giudicata la prova della squadra e la sua da tanti punti di vista, non credo solamente al risultato di oggi contro i bianconeri. Cioè non si può dire se va male viene esonerato perché poi nel calcio a volte è andata male, nonostante abbiano giocato ottime gare”.