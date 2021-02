Ivan Zazzaroni è sicuro: “Nessun giocatore del Napoli troverebbe spazio nell’undici di Andrea Pirlo”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si è espresso sulla prossima sfida tra Napoli e Juventus. “Nessun giocatore del Napoli troverebbe spazio nell’undici di Pirlo. A ruoli invertiti soltanto quattro mesi dopo. Il 4 ottobre, quando l’Asl di Napoli impose alla squadra di Gattuso di non raggiungere Torino, il più in difficoltà – e in confusione – era in effetti il fresco di Juve Andrea Pirlo, un neopatentato al quale avevano consegnato una Ferrari, per dirla alla Graziani. Al contrario, Rino guidava spedito, godendosi Mertens e Osimhen: aveva vinto a Parma e dato sei pere al Genoa dimezzato dal Covid. Da allora le cose e i rapporti – personali, ambientali, di forza – sono radicalmente mutati: Pirlo ha aggiustato il tiro, recuperato o trovato alcuni titolarissimi (De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa), strappato la Supercoppa proprio all’amico e individuato più di una strada da percorrere”.

“A settembre ero straconvinto che potesse giocarsela per i primi tre posti, poi l’inattesa crescita del Milan, la determinazione dell’Inter e il ritorno della Juve mi hanno spinto a riconsiderare la qualità e la personalità degli uomini di Gattuso. Che ha le sue colpe, alcune delle quali in collaborazione con il presidente. Il giochino fors’anche elementare – per alcuni sciocco -, ad ogni modo stuzzicante, del “chi giocherebbe titolare nella squadra avversaria” mi ha indotto a pensare che nessun giocatore del Napoli troverebbe spazio nell’undici-base di Pirlo”.