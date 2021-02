Napoli, Carlo Alvino fiducioso in vista della Juventus: “Non capisco questo pessimismo”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha detto la sua sullo stato d’animo dell’ambiente azzurro. “In questo momento noto due strade che si stanno percorrendo. Una è quella della rassegnazione ed è la peggiore proprio perché è una cosa che è lontana dal nostro modo di vivere il calcio. Magari solo perché ho qualche anno in più, ma io ricordo che anche il Napoli che lottava per non retrocedere, quando arrivava la Juve quel pessimismo lo cancellava e si giocava la partita dell’anno”.

“Quella di stasera è una gara che il Napoli dovrà prendere per i capelli perché se il Napoli batte la Juventus si ricandida in maniera forte e autorevole per concorrere verso quel quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League e quindi non capisco questo pessimismo. Rispetto l’umore di tanti, però io credo che se il Napoli parte dall’albergo direzione San Paolo e percepisce che invece c’è entusiasmo e c’è la carica giusta si va allo stadio con un pizzico di carica in più, con un pizzico di impresa. Insomma, se si mettono la giornata grigia. l’acqua che scende dal cielo e il pessimismo cosmico, poi si mette tutto male”.