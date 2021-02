Napoli-Juventus 1-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne segna il 100° gol su rigore

Il Napoli si presenta allo stadio Diego Armando Maradona dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Gli azzurri sono ancora in attesa di sapere quando disputeranno la gara di andata contro la Juventus in campionato, ma oggi c’è da giocare il ritorno. La preparazione al big match non avviene però sotto la migliore stella: nel pre-partita David Ospina è costretto a dare forfait per un problema muscolare. Torna quindi in porta Alex Meret, non particolarmente impegnato da Cristiano Ronaldo, che fatica a pungere. Il Napoli si propone bene in avanti e si ritrae sempre quando serve. Giovanni Di Lorenzo viene inibito da un giallo speso su Federico Chiesa, ma riesce comunque a contenere l’esterno bianconero.

Al 29′, poi, la svolta. In area Giorgio Chiellini colpisce con una manata Amir Rrahmani, che stramazza al suolo. Il VAR assegna il rigore al Napoli. Dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne, che dopo il fallimento in Supercoppa vince stavolta il duello con Wojciech Szczęsny dagli 11 metri. Gol numero 100 in azzurro per il capitano e Napoli in vantaggio all’intervallo.