Napoli-Juventus 1-0: Alex Meret, Amir Rrahmani e Tiémoué Bakayoko risorgono

Il Napoli si presenta allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare ancora una volta la Juventus dopo il recente precedente in Supercoppa, ma la preparazione al big match non avviene però sotto la migliore stella. Nel pre-partita David Ospina è costretto a dare forfait per un problema muscolare. Torna quindi in porta Alex Meret, non particolarmente impegnato da Cristiano Ronaldo, che fatica a pungere. Il Napoli si propone bene in avanti e si ritrae sempre quando serve. Giovanni Di Lorenzo viene inibito da un giallo speso su Federico Chiesa, ma riesce comunque ad arginare l’esterno bianconero. Al 29′, poi, la svolta. In area Giorgio Chiellini colpisce con una manata Amir Rrahmani e il VAR assegna il rigore al Napoli. Dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne, che batte Wojciech Szczęsny per il gol numero 100 in azzurro.

A inizio ripresa Cristiano Ronaldo sembra scatenato. Prima ci prova due volte da fuori, sia col sinistro sia col destro, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo tira addosso ad Alex Meret da distanza ravvicinatissima. Al 52′, invece, la punizione del portoghese è deludente. Pochi minuti più tardi la botta di Federico Chiesa trova la buona opposizione del portiere azzurro e la rete di Alvaro Morata viene giustamente annullata per fuorigioco. Il Napoli prova timidamente ad affacciarsi per il raddoppio, ma alla fine si limita a contenere grazie a un Tiémoué Bakayoko in giornata ed esce sempre vincitore dalle situazioni confusionarie in area. All’86’ Alex Meret para addirittura di piede su Alvaro Morata, poi si infortuna. K.o. anche Hirving Lozano per stiramento, ma si resiste. Il Napoli vince così grazie ad alcuni degli uomini più bistrattati dell’ultimo periodo. 3 punti d’oro in classifica e panchina salva, per il momento.