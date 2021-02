Napoli, Aurelio De Laurentiis penserebbe a Vincenzo Italiano già da tempo

Secondo quanto racconta Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Vincenzo Italiano, oggi allenatore dello Spezia, piacerebbe già da tempo ad Aurelio De Laurentiis. “Italiano, l’allenatore dello Spezia è stato accostato a più riprese alla panchina del Napoli e lo stesso Italiano ha parlato dei complimenti che gli sono stati rivolti dal Presidente in persona Aurelio De Laurentiis al termine Napoli Spezia. I fari su questo allenatore c’erano già lo scorso anno ossia quando lo Spezia era in Serie B, quindi questo gradimento nei confronti di Italiano è di lunga durata”.

“L’altra notizia riguarda invece l’attaccante dello Spezia Nzola sul quale ci sono 4 Club, due stranieri e due italiani. Tra i due italiani c’è anche il Napoli, è un giocatore che piace non poco ma tantissimo”. M’Bala Nzola si è distinto molto bene nel girone d’andata ed era andato a segno anche contro gli azzurri. Sicuramente avrà attirato l’attenzione di almeno qualche big.

