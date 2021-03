Paolo Del Genio sottolinea: “Sarei contento di riavere Maurizio Sarri in azzurro, ma non dimentico il suo passato alla Juventus”

Il giornalista Paolo Del Genio ha preso la parola in merito al possibile ritorno in azzurro di Maurizio Sarri ai microfoni di Tele A. “Si sta raccontando un po’ di tutto. Evidentemente c’è qualcuno che sta dando notizie non veritiere. Parlo per logica, non perché abbia intenzione di criticare i colleghi. Si pensi alla questione Sarri. C’è chi dice che l’allenatore toscano verrà a Napoli e chi, invece, sostiene che la società non lo abbia mai contattato. Per questo motivo almeno qualcuno sta sbagliando in modo netto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Su Sarri sapete come la penso: per me è il migliore allenatore italiano e, da tifoso, ho un atteggiamento ambivalente. Sarei contento di riavere in azzurro il mister migliore, ma allo stesso tempo non dimentico ciò che ha fatto, il suo passato alla Juventus. Fonseca? Non mi dispiacerebbe: diciamo pure che l’unico che nn vorrei a Napoli è Spalletti”, ha aggiunto il giornalista.