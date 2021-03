Enrico Fedele è sicuro: “Maurizio Sarri ha già detto di sì al Napoli. Da quello che so io è fatta al 70%”

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno già pianificando la prossima stagione. Ai microfoni di Televomero, Enrico Fedele ha rivelato qualche retroscena sul futuro del Napoli. “Maurizio Sarri ha già detto di sì al Napoli. Non è più l’allenatore che abbiamo visto in passato anche perché le esperienze a Londra con il Chelsea e a Torino con la Juventus lo hanno cambiato, ma in meglio per fortuna”.

“Maurizio Sarri non è più così intransigente come lo era in passato, ha capito che l’allenatore non conta più dei calciatori e sa che deve mettere i suoi uomini nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio. Aurelio De Laurentiis, d’altronde, vuole fare un colpo a sensazione. Maurizio Sarri è l’unico allenatore a godere della stima incondizionata dei napoletani: gli perdonerebbero anche degli errori nella prima partita. Da quello che so io è fatta al 70%”, ha aggiunto Enrico Fedele. Per molti tifosi si tratterebbe di una notizia più che positiva.