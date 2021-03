Napoli, emergenza in difesa: anche Kostas Manolas rimane fuori dal big match col Milan

Non sono poche le assenze importanti per gli azzurri in vista del big match di San Siro con il Milan. Non solo Amir Rrahmani, che ha rimediato un problema muscolare e dunque resterà fuori almeno fino alla sosta per le nazionali, ma anche Hirving Lozano e Kostas Manolas sono fuori. Il messicano e il greco sembravano pronti a rientrare a pieno regime e invece sono rimasti a Napoli e non fanno parte del gruppo partito per la trasferta di Milano.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gennaro Gattuso ha lasciato Armir Rrahmani per un fastidio accusato in allenamento. Hirving Lozano e Kostas Manolas non sono stati ritenuti invece in condizione. “Ringhio” ha preferito risparmiarli in considerazione del prossimo tour de force. Il Napoli dovrà giocare anche contro la Roma e la Juventus, per quanto il calendario potrebbe essere soggetto a qualche lieve modifica.