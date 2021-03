CDS – “Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro”

“Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro”, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le proteste della società giallorossa in merito al rinvio della partita tra Juventus e Napoli. La Roma ha inviato una dura lettera alla Lega in cui ritiene ingiusto il vantaggio per gli azzurri. Spazio anche all’exploit di Dusan Vlahovic che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Benevento: “La tripletta di Vlhahovic mette nei guai SuperPippo”. Si parla anche dello sfogo social di Cristiano Ronaldo, mentre nel taglio basso Serse Cosmi e le bestemmie: “Il Signore no”.

Ivan Zazzaroni, direttore del giornale, ha detto la sua sul caso del rinvio di Juventus-Napoli. “I nostri presidenti continuano a scontrarsi su tutto. Sui soldi delle tv, sui fondi, sui protocolli, perfino sulle date del calendario. Lo spettacolo è indegno. L’ennesimo rinvio di Juve-Napoli, che ha indotto la Roma a ribellarsi, rientra tra le assurdità di questa intollerabile stagione. La stagione delle ASL, dei ricorsi, di un campionato che rischia seriamente di non chiudersi”.