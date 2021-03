TUTTOSPORT – Alla fine niente Milan-Napoli per Hirving Lozano

Tuttosport apre in prima pagina con il match di questa sera tra Milan e Napoli: “Ringhio Milan”. Cristiano Ronaldo carica la Juventus sui social dopo l’eliminazione in Champions in vista del prossimo impegno contro il Cagliari: “I campioni non si spezzano”. Molti tifosi lo avevano criticato per non averci messo la faccia dopo il tonfo in Europa. Spazio anche alla sfida tra Torino e Inter: “Inter da fuga: un Toro sfacciato”. Focus su Dusan Vlahovic, autore di una tripletta contro il Benevento.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Alla fine Hirving Lozano non è partito con il resto della squadra per Milan-Napoli. Il club ha scelto la linea della cautela, malgrado il “Chucky” fosse considerato recuperato. La decisione è arrivata dopo un consulto con lo staff. “Pur se completamente guarito, lo staff tecnico teme che l’esuberanza del Chucky possa portarlo a fare un’accelerazione delle sue, con il rischio di una ricaduta pericolosissima al flessore. Lozano è rimasto a Napoli”.