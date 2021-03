Milan-Napoli 0-0 all’intervallo: Piotr Zielinski il più pericoloso di tutti

Il Napoli scende in campo al Giuseppe Meazza per il big match con il Milan, che chiude la giornata di campionato. Gli azzurri hanno diverse assenze, specie in difesa, e si presentano a San Siro con l’attacco leggero. Sono i rossoneri a lasciare l’iniziativa agli ospiti, che fanno girare palla alla ricerca di un’idea o un guizzo. Al 16′ Giovanni Di Lorenzo prova a lanciare Piotr Zielinski, che tenta la conclusione volante in mezzo alla difesa del Milan. Al 29′ è sempre il polacco a rendersi pericoloso, ricevendo un pallone rasoterra da Lorenzo Insigne, ma spedendolo di poco a lato col mancino. Si tratta dell’azione più pericolosa di tutto il primo tempo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Milan si affaccia dalle parti di David Ospina cercando soprattutto la botta da fuori con Rafael Leao, ma per il portiere colombiano non ci sono troppi problemi. Nikola Maksimovic sembra andare spesso in affanno, ma nel complesso il Napoli regge botta. L’ultimo pallone scottante capita tra i piedi di Fabian Ruiz, che non avendo il destro rinuncia però alla conclusione. All’intervallo si rimane dunque sullo 0-0.