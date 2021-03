Milan-Napoli 0-1: Matteo Politano decisivo, gli azzurri riagganciano la Roma al quinto posto

Il Napoli scende in campo al Giuseppe Meazza per il big match con il Milan, che chiude la giornata di campionato. Gli azzurri hanno diverse assenze, specie in difesa, e si presentano a San Siro con l’attacco leggero. Sono i rossoneri a lasciare l’iniziativa agli ospiti, che fanno girare palla alla ricerca di un’idea o un guizzo. Al 16′ Giovanni Di Lorenzo prova a lanciare Piotr Zielinski, che tenta la conclusione volante in mezzo alla difesa del Milan. Al 29′ è sempre il polacco a rendersi pericoloso, ricevendo un pallone rasoterra da Lorenzo Insigne, ma spedendolo di poco a lato col mancino. Si tratta dell’azione più pericolosa di tutto il primo tempo. Il Milan si affaccia dalle parti di David Ospina cercando soprattutto la botta da fuori con Rafael Leao.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il match si sblocca a sorpresa all’inizio del secondo tempo. Il Milan, che era stato accorto a non concedere contropiedi al Napoli, si fa bruciare con un’azione avviata da Elseid Hysaj. Piotr Zielinski serve poi un pallone al bacio per Matteo Politano, che con un po’ di fortuna riesce a battere Gigio Donnarumma in diagonale. Vantaggio inaspettato, ma meritato degli azzurri. Il “Diavolo” è infruttifero, anche per merito di un paio di interventi decisivi di David Ospina. Nel finale anche Victor Osimhen prova a dire la sua, ma invano. Paura per un episodio dubbio in area di rigore: Tiémoué Bakayoko, entrato da poco, tocca Theo Hernandez alle spalle, ma dopo il controllo al VAR il direttore di gara lascia correre. Il Napoli porta a casa la vittoria e raggiunge la Roma al quinto posto.