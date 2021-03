Paolo Del Genio sottolinea: “Kostas Manolas resterà sicuramente. Chi prenderebbe un calciatore che guadagna tanto?”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli ai microfoni di Tele A, soffermandosi anche sul mercato. “Kostas Manolas resterà sicuramente a Napoli. Dispiace dirlo, ma chi prenderebbe un calciatore come lui che guadagna tanto, ma che allo stesso tempo salta tante partite? A questo punto dico una cosa al Napoli: il prossimo anno dovranno esserci cinque centrali”.

“Kostas Manolas fa sì e no mezza stagione. Con chi sto parlando? Con Aurelio De Laurentiis anche perché non so se Cristiano Giuntoli resterà in Campania anche nella prossima annata calcistica. Mario Rui, a mio avviso, difficilmente farà un altro anno a Napoli. Kalidou Koulibaly dovrebbe essere invece uno dei sacrificati al fine di tenere in ordine i conti anche se la sua quotazione sarà in discesa. Rrahmani resterà quasi certamente. L’ex Verona capitano? Andiamoci piano… Vedremo cosa farà in futuro”, ha aggiunto in diretta Paolo Del Genio.