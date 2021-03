Napoli, Gennaro Gattuso viene visto come un uomo solo: non tutti lo seguono

Le incomprensioni, in casa Napoli si sprecano e a poco a poco stanno emergendo tutte. Era capitato in settimana, ad esempio, quando Gennaro Gattuso ha deciso di allontanare Mario Rui dal campo d’allenamento per scarso impegno. Un segnale del fatto che nel club azzurro e in squadra non tutti remano nella stessa direzione. Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“È un uomo solo, Rino Gattuso. Piò contare solo su se stesso e sul proprio lavoro. La squadra lo segue, certo, ma non reagisce come lui vorrebbe alle avversità del momento. La partita di stasera ha le sembianze di un macigno, pronto a schiacciarlo al primo movimento sbagliato. Sa che De Laurentiis aspetta la fine della stagione per congedarlo; sa che non tutta la squadra lo segue, anzi i malumori interni stanno venendo fuori”, si legge. Adesso bisognerà fare di necessità virtù e salvare il salvabile. Anche il quarto posto è a rischio.