Ciro Venerato spezza una lancia a favore di Gennaro Gattuso: “Devo svelarvi un retroscena su Elseid Hysaj”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per fare il punto sugli infortunati del Napoli: “Parliamoci chiaro, bisogna fare molta attenzione per quanto riguarda la situazione fisica dei giocatori. Ho sentito parlare anche Pioli di questo problema infortunati. Prendete il Napoli con Victor Osimhen, il calciatore nigeriano sembrava un cadavere in campo, perché è stato lanciato nella mischia prima del tempo. Invece vanno recuperati totalmente”.

“Perché gioca sempre Hysaj? Devo svelarvi un retroscena su Elseid Hysaj, lui è uno di quelli che tiene molto per Gennaro Gattuso. Anche il tecnico ha grande stima per il calciatore albanese del Napoli. Pare che in estate ci abbia messo la faccia, in prima persona verso la dirigenza, per far sì che l’esterno destro rinnovasse il suo contratto. Ma questo poi non è accaduto, ma la stima rimane tra loro. Gattuso tiene molto a lui e lui vuole molto bene al suo allenatore”.