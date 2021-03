Napoli-Bologna 1-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne la sblocca da fuori area

Il Napoli scende in campo allo stadio Diego Armando Maradona dopo il pareggio con il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Gli azzurri non partono male e dopo 5 minuti Fabian Ruiz si fa beffe di Danilo per ritrovarsi a tu per tu con Lukasz Skorupski, senza riuscire a concretizzare. All’8′, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa: azione di prima con Fabian Ruiz che verticalizza per Piotr Zielinski, il quale serve di tacco Lorenzo Insigne libero di concludere da fuori area. Al 18′ il Bologna avrebbe l’opportunità per pareggiare, ma Andreas Skov Olsen colpisce il palo col mancino.

Al 29′ ci prova allora Rodrigo Palacio con un bellissimo colpo di testa, che trova però la grande opposizione di David Ospina. L’argentino riesce poi a battere l’estremo difensore verso il finale del primo tempo, ma in posizione irregolare. All’intervallo il Napoli si ritrova così in vantaggio per 1-0 e deve solo pensare a chiudere il discorso.