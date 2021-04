Paolo Del Genio ricorda: “Se perdi e il presidente chiama altri è una cosa che capita nel calcio”

in

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha detto la sua sul possibile futuro di Gennaro Gattuso, apparentemente sempre più lontano da Napoli. “Più si avvicina la Champions più sembra strano un addio di Gattuso vista la crescita, ma solo loro sanno se si possono recuperare i rapporti. Con tutto il rispetto per Firenze, ma tu hai una squadra che ti segue, che con la Champions puoi aggiustare qualcosa e me lo toglierei lo sfizio, poi ognuno fa le sue scelte”.

“In un momento di polemiche generali tutti hanno enfatizzato sulla gravità, ma per quello che è successo non è stata la fine del mondo. Se perdi e il presidente chiama altri è una cosa che capita nel calcio. Rangnick? Vero, lavorava già con il Milan e poi Pioli fu confermato. Le cose cambiano”, ha aggiunto il giornalista in merito ai rapporti tra il mister azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis.