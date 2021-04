Ciccio Graziani sottolinea: “Non credo che Gennaro Gattuso rimarrà a Napoli, ed è un peccato”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina, nonché campione del mondo a Spagna ’82. “Per la Champions attenzione alla Lazio che ha una partita da recuperare con il Torino. Perché se dovesse vincere quella partita andrebbe a 64 punti quindi si aggiungerebbe alle altre squadre che in questo momento sono in lotta per il quarto posto. Può succedere ancora di tutto quindi si potrebbe aggiungere addirittura anche anche la Lazio e ricordiamo che poi c’è l’Atalanta”.

“Non credo che Gattuso rimarrà a Napoli, ed è un peccato per quello che sta facendo ora che ha tutta la rosa a disposizione”, ha sottolineato Ciccio Graziani. La frattura tra il tecnico azzurro e il presidente partenopeo sembra insanabile. Sono pochi gli addetti ai lavori che credono in una permanenza di “Ringhio”, ma molti coloro che spingo affinché si verifichi.