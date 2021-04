Luca Marchetti commenta: “Il Milan è in picchiata. Per la Juventus la qualificazione è maggiormente vitale”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione della corsa alla Champions ai microfoni di TMW Radio. “Il Milan è in picchiata, anche se si capirà molto dopo lo scontro diretto con la Juventus. Tutte le squadre coinvolte hanno vantaggi e svantaggi, ma i rossoneri sono quelli che rischiano di più. Oltre ai bianconeri, devono affrontare anche l’Atalanta e squadre in lotta per la salvezza. Il loro calendario è il più difficile ma al tempo stesso può essere il migliore, perché se il Milan vince gli scontri diretti è in Champions”.

“Fallimento per la Juventus? Non che non lo sia per Napoli, Milan, Atalanta o Lazio, ma per la Juventus la qualificazione è maggiormente vitale. Se non dovesse qualificarsi, le responsabilità non potrebbero essere solo di Pirlo o di Ronaldo. I bianconeri possono pagare una posizione di classifica in cui non sono abituata a stare, mentre per esempio il Milan di Pioli è abituato a lottare”.