Ezequiel Lavezzi racconta: “Non sono mai stato richiamato dal Napoli. Me ne andai per questioni familiari”

Ezequiel Lavezzi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24, parlando anche del Napoli. “Ho smesso a 34 anni perché mi era passata la voglia. In Italia c’era la possibilità di un mio ritorno, ma a Napoli ho creato una sintonia unica con la città e l’ambiente e non volevo giocare in un’altra squadra in Serie A. Non sono mai stato richiamato dal Napoli. Voglio tanto bene alla città, è un rapporto di amore che dura ancora dopo tanti anni ed è speciale. Per me Napoli rappresenta una grande tappa della mia carriera, sono stato sempre sincero con i tifosi e perciò mi amano ancora. Il coro che mi riservavano era una sensazione unica. Non potevo andare in giro a Napoli, al massimo la sera. L’amore tra me e la città è stato sempre genuino, questo è il segreto del perché i tifosi mi hanno apprezzato”.

“(…) Maradona? Il paragone con lui può essere solo perché entrambi siamo argentini. Diego è il calcio, io ho sempre cercato di dare tutto per il Napoli e di fare il mio meglio. Ho provato grande dispiacere quando Diego è morto, ancora non ci credo. Io me ne andai da Napoli perché mi misi d’accordo con il presidente De Laurentiis. Avevo bisogno di prendere un po’ d’aria e cambiare ambiente anche per questioni familiari e per il rapporto con mio figlio. Ai tempi non sono riuscito a vivere completamente la città. Mai alla Juventus. Con l’Inter ci è stato qualcosa ma decisi di non andare e preferii la Cina. Volevo fare la mia partita d’addio a Napoli ma senza tifosi non ha senso. Chissà, magari in futuro”.