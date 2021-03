Paolo Del Genio ricorda: “Kalidou Koulibaly poteva essere venduto per 90 milioni, Allan a 70 ed Elseid Hysaj a 40. 200 milioni persi”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A sul calciomercato del Napoli. “Operatori di mercato di conclamata serietà mi hanno dato delle notizie che io voglio girare a voi. Sto parlando di alcune cessioni e acquisti che non sono andati in porto. Koulibaly, ad esempio, poteva essere venduto per 90 milioni, Allan a 70 e Hysaj a 40. Sapete cosa vuol dire questo? Quasi 200 milioni persi”.

“Il Napoli, con una squadra già forte, si sarebbe potuto presentare sul mercato con un tesoretto di 200 milioni di euro. Parliamo di una compagine che andava con una certa regolarità in Champions League. Mi dicono gli operatori di mercato che i partenopei sono stati molto vicini a calciatori come: Kessié, Theo Hernandez, Acerbi, De Paul, uno tra Immobile e Belotti. Sapendo ciò, sono arrabbiato e vi dovete infuriare anche voi. Vendendo quei calciatori, potevamo prendere cinque grandi acquisti”, ha aggiunto il giornalista.