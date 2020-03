Paolo Del Genio è sicuro: “Gennaro Gattuso proverà a tenere Elseid Hysaj”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su dei singoli elementi della rosa azzurra. “Il Napoli ha fatto un investimento importante nel ruolo di Callejon, ossia su Politano, e mi sembra che tutti i segnali possano portare all’addio dello spagnolo. Hysaj? Se come credo l’allenatore del Napoli sarà ancora Gattuso, evidentemente si proverà a tenerlo e il Napoli proporrà un contratto. In quel ruolo, però, c’è un altro assistito di Giuffredi che non vorrebbe avere in concorrenza i due terzini destri. Se l’organico del Napoli si compone col solo Politano alto a destra, Di Lorenzo potrebbe giocare anche lì e per Hysaj uscirebbe lo spazio”.

Le possibilità che lo spagnolo rinnovi sono sempre più ridotte, ma bisogna ancora mettersi a tavolino e affrontare il discorso una volta per tutte. Non mancano le offerte per l’esterno azzurro.