Carlo Alvino elogia Nikola Maksimovic: “Il Torino non ha rifilato un pacco al Napoli”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato in questo ore di Nikola Maksimovic nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, “Farei i complimenti al Napoli per aver portato un calciatore in squadra. Di Maksimovic si è sempre parlato male per quanto fu pagato dal Napoli per prelevarlo dal Torino. Da Sarri non è mai stato visto e non ha trovato continuità, una cosa di cui ha bisogno uno con la sua stazza. Oggi finalmente sta dimostrando che quei 25 milioni erano un valore effettivo e che il Torino non ha rifilato un pacco al Napoli. Siamo stati tutti ingenerosi con lui”.

Il reparto difensivo aveva visto l’addio di Raul Albiol l’estate scorsa, ma l’innesto di Kostas Manolas ha consolato ben presto i tifosi partenopei. Il Napoli sta registrando proprio la retroguardia nelle ultime uscite e i risultati con Gennaro Gattuso stanno finalmente arrivando.