Anche Vittorio Feltri contro la Juventus e Andrea Agnelli: “Sta in piedi con i denari della Fiat”

Le ultime dichiarazioni di Andrea Agnelli sull’Atalanta e sulla Champions League hanno davvero fatto aizzare i tifosi di tutta Italia. In tanti sono contrari alla Superlega Europea basata semplicemente sulla storia dei club. La favola degli orobici piace a molti e anche chi non la tifa sta sostenendo la Dea. Sulle pagine di Libero, persino il direttore Vittorio Feltri ha commentato le parole di Andrea Agnelli al riguardo, bacchettando il presidente. “Ha emesso un belato che non salirà in cielo. (…) Caro Agnellino, dal dirigente bergamasco Lei ha solo da imparare a stare nel calcio e anche al mondo, magari evitando di sprecare disprezzo per compagini più solide della Sua, che sta in piedi con i denari della Fiat. (…). Ha più titoli il mio amato club di Lei, che è arrivato ai vertici della grande Juventus in quanto appartenente alla casta pecorile e basta, senza nemmeno tirare un corner, senza aver costruito neppure una 500”.