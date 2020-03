Calciomercato Napoli, si pensa a una piccola clausola nel rinnovo di Dries Mertens

Non si può negare che quello che stava vivendo fino allo stop del campionato fosse un periodo molto positivo per il Napoli. Gli azzurri hanno pareggiato col Barcellona contenendo l’offensiva blaugrana e concedendosi ancora una possibilità di arrivare ai quarti di Champions. In Coppa Italia, invece, era arrivata la vittoria contro l’Inter a San Siro. Come se non bastasse, di recente l’accordo tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo contrattuale del belga ha iniziato a vedere la luce. Dopo sette anni, il rapporto dovrebbe continuare senza problemi. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, gli avvocati del club azzurro sono al lavoro per formalizzare l’intesa raggiunta nei giorni scorsi. L’emittente fa sapere comunque che si starebbe valutando l’ipotesi di una piccola clausola di risoluzione e, proprio per questo, è difficile che il prolungamento del contratto venga annunciato prima del match di ritorno col Barcellona. Si tratta solo di una formalità, a questo punto.