CDS – “Calcio in chiaro, è scontro”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le polemiche sorte nella serata di ieri. La richiesta del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di mostrare il prossimo weekend di Serie A in chiaro, è stata poi respinta dalla Lega. “Calcio in chiaro, è scontro” è il titolo che campeggia al centro della prima pagina. Spazio poi alla rivoluzione della FIFA e ai punti salienti sui quali si baserà. E poi, ancora, Juventus-Inter di domani e l’atmosfera surreale che accoglierà l’ex bianconero Antonio Conte, che non incontrerà i suoi vecchi tifosi bianconeri.

Le conferenze stampa pre-partita sono state annullate. Non ci saranno nemmeno quelle post-partita e le interviste in mixed zone. Ci stiamo preparando a vivere un calcio in misura ridotta, che purtroppo non tutti potranno guardare. Il campionato appare quasi come un intralcio in un momento del genere e in molti addetti ai lavori temono che possa non giungere alla conclusione.