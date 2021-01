Paolo Del Genio commenta: “Tra un mese capiremo se il Napoli vorrà andare avanti o meno con Gennaro Gattuso”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la situazione attuale del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “A me gli eccessi in questo caso non piacciono perché non si può dire che sia tutta colpa di Gattuso o che Gattuso non abbia alcuna colpa. Tra un mese avremo altri elementi, quando il Napoli avrà potuto impiegare Mertens e Osimhen che forse sono più adatti a fare un certo tipo di gioco e capiremo se il Napoli vorrà andare avanti o meno con Gattuso. A me della durata dei contratti interessa poco, puoi fare pure 5 anni di contratto ma se le cose vanno male poi finisce con l’esonero e non conta lo stipendio perché se devi prenderne un altro non è la fine del mondo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Centrocampo? Il Napoli gioca a 3 già da un po’ di tempo, Demme si posiziona quasi nella linea di Zielinski, tra 2-1 e 1-2 con Bakayoko e Zielinski-Demme non vedo alcuna differenza. Lo dico chiaramente: tutti quelli che parlano di 4-3-3 o 4-2-3-1 come risoluzione del problema non hanno capito niente. Non hanno visto forse manco gli highlights perché è chiaro cosa sta facendo Demme”.